В российской горбольнице уволились все хирурги

Шесть специалистов двух хирургических отделений горбольнице в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Врачи недовольны высокой нагрузкой и низкими зарплатами.

Заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев информацию об увольнении подтвердил.

Врач рассказал, что сейчас в его отделении работают три хирурга. Заявления написали все специалисты, даже те, кто был в отпуске, пишет vsenovostint.ru.

«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведённые Трудовым кодексом, и уходим в никуда», — объяснил массовое увольнение завотделением.

«Разбор полетов»

Разбираться с проблемой массовых увольнений хирургов в Нижнем Тагиле будет спецкомиссия, созданная министерством здравоохранения Свердловской области. В ее состав войдут представители различных общественных организаций, передает «Уралинформбюро».

Больных, которым необходимо хирургическое вмешательство, будут направлять в ЦГБ № 4 на Тагилстрое. Это единственное медучреждение в городе, полностью укомплектованное хирургами, пишет ИА «Между строк».

Между тем в Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей.

Ранее россияне сказали, какую зарплату считают достойной.