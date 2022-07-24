В РПЦ предложили изымать из музеев церковные святыни

РПЦ предложили правительству внести поправки в законопроект, которые бы позволили передавать в церкви религиозные святыни из музеев, пишет РБК.

По данным СМИ, речь идет о поправках в законопроект о закреплении принципа целостности собрания музеев в России, который правительство подготовило по поручению президента.

Поправки РПЦ направлены на то, чтобы «музейные предметы и музейные коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России».

Сейчас поправки РПЦ проходят согласование.

Поводом для включения поправок стала передача иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Ранее в России провели опрос, проверив, как россияне относятся к РПЦ и патриарху Кириллу.