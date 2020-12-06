В РПЦ призвали не изгонять бесов самостоятельно. Экзорцизм не терпит «самодеятельности»

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что все вопросы, связанные с «беснованием», следует обсуждать со священниками, сообщает РИА «Новости» .

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что всякая «самодеятельность» в экзорцизме — совершенно недопустима.

Такими словами Иларион прокомментировал случай с «изгнанием бесов» в Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители показывают икону десятилетнему сыну и заламывают ему руки, когда тот начинает кричать при виде священного изображения.

При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, рассказала о нормальном состоянии мальчика — готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.

Иларион, комментируя видео в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», указал на «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви».

«В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье — отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием», — разъяснил он.

Митрополит подчеркнул, что беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода.

По его мнению, родители ребенка, скорее всего, плохо разбираются в том, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз и порчу — то, что Церковь оценивает как суеверие.

«Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима», — добавил Иларион.

Ранее красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал.