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Жизнь

В РПЦ призвали не изгонять бесов самостоятельно. Экзорцизм не терпит «самодеятельности»

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что все вопросы, связанные с «беснованием», следует обсуждать со священниками, сообщает РИА «Новости».

Житель села "изгоняет бесов" из здания районной администрации. Красноярский край.
Житель села "изгоняет бесов" из здания районной администрации. Красноярский край.
кадр из видео

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата подчеркнул, что всякая «самодеятельность» в экзорцизме — совершенно недопустима.

Такими словами Иларион прокомментировал случай с «изгнанием бесов» в Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители показывают икону десятилетнему сыну и заламывают ему руки, когда тот начинает кричать при виде священного изображения.

При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, рассказала о нормальном состоянии мальчика — готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.

Иларион, комментируя видео в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», указал на «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви».

«В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье — отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием», — разъяснил он.

Митрополит подчеркнул, что беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода.

По его мнению, родители ребенка, скорее всего, плохо разбираются в том, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз и порчу — то, что Церковь оценивает как суеверие.

«Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима», — добавил Иларион.

Ранее красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал.

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