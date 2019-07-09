В РПЦ прокомментировали громкое заявление о слабости женского ума

«Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — заявил Вахтанг Кипшидзе.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает самоотверженность и ежедневный подвиг.
«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.
Впоследствии он прокомментировал свое заявление, уточняет РБК со ссылкой на «Комсомольскую правду». По словам Смирнова, он не считает женщин глупее мужчин. «Женский ум для другого создан», — цитирует его издание.