В РПЦ прокомментировали громкое заявление о слабости женского ума

«Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — заявил Вахтанг Кипшидзе.