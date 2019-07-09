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Жизнь

В РПЦ прокомментировали громкое заявление о слабости женского ума

Русская православная церковь озабочена тенденцией «абсолютного уравнивания полов» в современном обществе, заявил РИА Новости представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он уточнил, что РПЦ не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия.
СС0

«Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — заявил Вахтанг Кипшидзе.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает самоотверженность и ежедневный подвиг.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.

Впоследствии он прокомментировал свое заявление, уточняет РБК со ссылкой на «Комсомольскую правду». По словам Смирнова, он не считает женщин глупее мужчин. «Женский ум для другого создан», — цитирует его издание.

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