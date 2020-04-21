В Рубцовск под конвоем свозят людей, контактировавших с заразившимися шахтерами

В Сети появились видео того, как людей, предположительно контактировавших с заразившимися сотрудниками рудника, свозят в одно место.

В Рубцовск свозят людей, которые могут болеть коронавирусом.

В группе «Инцидент Рубцовск» сообщается, что работники скорой помощи в защитных костюмах забирали мужчину из дома на улице Алтайской. позже стало известно, что его увезли в гостиницу «Алиса», в которой разместили местный обсерватор.

Сюда же двумя автобусами с самого «Корбалихинского рудника» доставили группу людей: у них нет признаков заражения, но даже несмотря на это под наблюдением им придется провести как минимум 14 дней.

Как уже сообщал altapress.ru, 21 апреля стало известно о 37 новых случаях коронавируса в Змеиногорске. Все они связаны с первым заболевшим работников, приехавшим на Алтай из Башкирии.

Больные доставлены в рубцовскую ЦРБ. Судя по фотографиям в соцсетях, у здания больницы дежурят сотрудники Росгвардии.