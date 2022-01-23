В Рубцовск прибежала рысь, уселась на заборе и переглядывалась с ошеломленными людьми в окне

Рысь появилась на улице Белоярской в коттеджном поселке на «Черемушках».
Как отмечают местные жители, это «очередной факт выхода рыси к людям». На этот раз гостя удалось запечатлеть на камеру телефона.
«Да е-мое. Рысь сидит прямо у меня на заборе. Это же надо так, а», — сказал удивленный хозяин дома.
На одном из видео рысь заметила ребенка в окне и «встала на дыбы».
«Она его когда видит, вот так встает. Попробуй, спрячься. Она опустится», — сказал мальчик брату.
Ранее жители Бийска рассказали про таинственного зверя, ворующего домашних кошек и бегающего по крышам.