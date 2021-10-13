14 октября
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Жизнь

В Рубцовске аптеки отказываются продавать лекарства поштучно, а на «коробки» пенсионерам не хватает денег

Издание «вРубцовске.ру» сообщило о массе жалоб от местных жителей на отказы аптек продавать лекарства поштучно, проверка на местности подтвердила возмущения.

Лекарства, таблетки. Аптека.
Лекарства, таблетки. Аптека.
CC0

Одна из жалоб поступила от пожилой жительницы Рубцовска. По ее словам, «новые правила продажи лекарств» поставили жителей перед нелегким выбором.

«У меня пенсия чуть больше десяти тысяч рублей, денег, после оплаты коммунальных услуг, едва хватает на еду, а тут еще одна проблема образовалась — пошла в аптеку купить пару пакетиков „Терафлю“, а мне отказали, сказали, что больше они не продают лекарства поштучно в связи с какими-то новыми правилами. Покупайте упаковку, сказали. Теперь получается, если у тебя денег на упаковку нет, то иди умирать? Это что же за такие новые правила хотелось бы знать?» — возмутилась пенсионерка.

Она подчеркнула, что всегда покупала поштучно лекарства, а теперь, поскольку не имеет возможности покупать препараты упаковками, не знает, как будет справляться с болезнями.

Журналист издания проверил аптеку: попытка купить поштучный лекарственный препарат завершилась провалом — получил отказ.

Лекарства.
Лекарства.
altapress.ru

Еще одна жалоба поступила от мужчины, который перед походом к стоматологу зашел в аптеку за обезболивающим. Планировал купить пару ампул, а ему предложили коробку.

«Зашел в аптеку, чтобы купить „Ультракаин“. Надо было всего две ампулы, мне сказали, что поштучно больше не продают, предложили купить упаковку, а это 10 ампул. Стоимость упаковки — 1200 рублей. Извините, я не так много зарабатываю, чтобы покупать за такие деньги ненужное количество лекарств», — рассказал рубцовчанин.

Все поступившие жалобы схожи по содержанию, разница лишь в названии препаратов, которые теперь предлагают «закупать».

Издание направило запросы в региональные минздрав и Роспотребнадзор, чтобы разобраться в ситуации с «новыми правилами» отпуска лекарственных препаратов в аптеках.

Ранее россиянам рассказали, как в аптеках вводят в заблуждение, посоветовав покупать только то, что доктор прописал.

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