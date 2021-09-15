В Рубцовске будут судить машинистку крана, убившую коллегу ковшом

Напомним, утром 10 апреля 2021 года на рубцовском предприятии «АлМет» погиб 36-летний рабочий.

«При разгрузке ковша с металлом на платформу железнодорожного полувагона произошло зажатие работника между бортом вагона и ковшом крана, в результате чего мужчина получил скончался на месте», — рассказали в ведомстве.