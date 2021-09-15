В Рубцовске будут судить машинистку крана, убившую коллегу ковшом

Напомним, утром 10 апреля 2021 года на рубцовском предприятии «АлМет» погиб 36-летний рабочий.
«При разгрузке ковша с металлом на платформу железнодорожного полувагона произошло зажатие работника между бортом вагона и ковшом крана, в результате чего мужчина получил скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
36-летняя обвиняемая начала работу без сигнала стропальщика, а также предварительно не убедилась в отсутствии человека в зоне работы крана.
В СК отметили, что смерть работника — следствие нарушения машинисткой правил безопасности при ведении разгрузочно-погрузочных работ.
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