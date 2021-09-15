15 сентября
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Жизнь

В Рубцовске будут судить машинистку крана, убившую коллегу ковшом

В Алтайском крае работница промышленной компании предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, сообщает региональный СК.

ЧП на рубцовском предприятии.
ЧП на рубцовском предприятии.
пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Напомним, утром 10 апреля 2021 года на рубцовском предприятии «АлМет» погиб 36-летний рабочий.

«При разгрузке ковша с металлом на платформу железнодорожного полувагона произошло зажатие работника между бортом вагона и ковшом крана, в результате чего мужчина получил скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

36-летняя обвиняемая начала работу без сигнала стропальщика, а также предварительно не убедилась в отсутствии человека в зоне работы крана.

В СК отметили, что смерть работника — следствие нарушения машинисткой правил безопасности при ведении разгрузочно-погрузочных работ.

Рубцовчанке грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

Ранее в Алтайском крае погиб шахтер, упав в 60-метровый технологический колодец. Прокуратура оценивает соблюдение требований при охране труда.

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