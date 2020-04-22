Отель в центре алтайского города стал первым обсерватором для «контактных лиц»

Несколько десятков работников алтайского Корбалихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы», находившихся в контакте с 38 инфицированными коронавирусом коллегами, накануне изолировали в рубцовской гостинице «Алиса».

«30 или более…»

Как пишет телеграмм-канал «Ленина, 59», в гостиницу «Алиса» «вывезены лица из числа контактных, у которых при лабораторном обследовании получен отрицательный результат на covid-19. Эта мера обусловлена тем, что контактные лица должны быть разобщены с прочими гражданами на 14 дней».

Точное количество помещенных в гостиницу «Алиса» рабочих с рудника официально не называется.

По информации источника Altapress.ru, знакомого с деталями произошедшего на змеиногорском предприятии, в рубцовский отель были доставлены «30 или более человек, это шахтостроители, которые приехали на работу в последних числах марта из Бурятии и Челябинской области».

По словам собеседника, по прибытии на предприятие «они были проверены с помощью тепловизора, и все было нормально».

Гостиница «Алиса». rub. alisa-altay.ru.

В пресс-службе мэрии Рубцовска 22 апреля сказали, что подробностями о размещении людей в первом обсерваторе не располагают, поскольку администрация города в этом не участвовала.

«Возможно, это договоренность между собственниками гостиницы и предприятием, где заразились рабочие», — предположили в пресс-службе.

Отель рядом с рынком

Рубцовская «Алиса» входит в одноименную региональную сеть гостиниц, ее объекты также работают в Барнауле и Змеиногрске.

В Рубцовске четырехэтажный отель сети построен на одной из центральных улиц — Комсомольской, в непосредственной близости от крупного городского рынка и вокзалов.

Гостиница находится под управлением местной фирмы «Альянс-Трэвел». Директор фирмы Мария Шнайдмиллер 22 апреля находилась в «Алисе», но от общения с Altapress.ru отказалась.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

«Гостиница „Алиса“ расположена в центре города, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь», — указано на сайте отеля.

В «Алисе» есть стандартные номера и люкс, сауна, бар и зал для фитнеса. «Номера комфортные, небольшие, но по-домашнему уютные. Персонал в гостинице приветливый и доброжелательный , — указано на одном из сайтов отзывов. — Категорически запрещено размещение и завоз на территорию гостиницы домашних животных».

Устали бояться

По словам Надежды Дюпиной, депутата Рубцовского городского совета, жители уже знают о появлении обсерватора.

«Конечно, беспокоит, что его разместили прямо в центре города, рядом с рынком, где много людей. С другой стороны, у рубцовчан, которые остались без работы, сейчас есть масса собственных проблем, и они уже просто устали бояться. Так что жизнь продолжается», — резюмировала Дюпина.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Напомним, оперативный штаб Алтайского края 17 апреля сообщил о выявлении Covid-19 у работника Корбалихинского рудника в пригороде Змеиногорска. Круг контактных лиц заболевшего составили 84 человека.

Первому заболевшему 33 года. Он прибыл на рудник 31 марта года из Республики Башкортостан и проживал в общежитии. 10 апреля мужчина был госпитализирован в Змеиногорскую ЦРБ с диагнозом внебольничная пневмония. При лабораторном обследовании было подтверждено инфицирование Covid-19.

По состоянию на 22 апреля, в Алтайском крае количество заболевших коронавирусом составило 136 человек. За последние сутки география распространения расширилась Троицким и Целинным районами.