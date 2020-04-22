Отель в центре алтайского города стал первым обсерватором для «контактных лиц»

«30 или более…»
Как пишет телеграмм-канал «Ленина, 59», в гостиницу «Алиса» «вывезены лица из числа контактных, у которых при лабораторном обследовании получен отрицательный результат на covid-19. Эта мера обусловлена тем, что контактные лица должны быть разобщены с прочими гражданами на 14 дней».
Точное количество помещенных в гостиницу «Алиса» рабочих с рудника официально не называется.
По информации источника Altapress.ru, знакомого с деталями произошедшего на змеиногорском предприятии, в рубцовский отель были доставлены «30 или более человек, это шахтостроители, которые приехали на работу в последних числах марта из Бурятии и Челябинской области».
По словам собеседника, по прибытии на предприятие «они были проверены с помощью тепловизора, и все было нормально».
В пресс-службе мэрии Рубцовска 22 апреля сказали, что подробностями о размещении людей в первом обсерваторе не располагают, поскольку администрация города в этом не участвовала.
«Возможно, это договоренность между собственниками гостиницы и предприятием, где заразились рабочие», — предположили в пресс-службе.
Отель рядом с рынком
Рубцовская «Алиса» входит в одноименную региональную сеть гостиниц, ее объекты также работают в Барнауле и Змеиногрске.
В Рубцовске четырехэтажный отель сети построен на одной из центральных улиц — Комсомольской, в непосредственной близости от крупного городского рынка и вокзалов.
Гостиница находится под управлением местной фирмы «Альянс-Трэвел». Директор фирмы Мария Шнайдмиллер 22 апреля находилась в «Алисе», но от общения с Altapress.ru отказалась.
«Гостиница „Алиса“ расположена в центре города, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь», — указано на сайте отеля.
В «Алисе» есть стандартные номера и люкс, сауна, бар и зал для фитнеса. «Номера комфортные, небольшие, но по-домашнему уютные. Персонал в гостинице приветливый и доброжелательный , — указано на одном из сайтов отзывов. — Категорически запрещено размещение и завоз на территорию гостиницы домашних животных».
Устали бояться
По словам Надежды Дюпиной, депутата Рубцовского городского совета, жители уже знают о появлении обсерватора.
«Конечно, беспокоит, что его разместили прямо в центре города, рядом с рынком, где много людей. С другой стороны, у рубцовчан, которые остались без работы, сейчас есть масса собственных проблем, и они уже просто устали бояться. Так что жизнь продолжается», — резюмировала Дюпина.
Напомним, оперативный штаб Алтайского края 17 апреля сообщил о выявлении Covid-19 у работника Корбалихинского рудника в пригороде Змеиногорска. Круг контактных лиц заболевшего составили 84 человека.
Первому заболевшему 33 года. Он прибыл на рудник 31 марта года из Республики Башкортостан и проживал в общежитии. 10 апреля мужчина был госпитализирован в Змеиногорскую ЦРБ с диагнозом внебольничная пневмония. При лабораторном обследовании было подтверждено инфицирование Covid-19.
По состоянию на 22 апреля, в Алтайском крае количество заболевших коронавирусом составило 136 человек. За последние сутки география распространения расширилась Троицким и Целинным районами.