В Рубцовске установили гигантское бетонное пасхальное яйцо

30 апреля в центре Рубцовска установили бетонную скульптуру в виде пасхального яйца. Ее изготовили на средства семьи бизнесменов Евдокименко по инициативе епископа, пишет газета « Местное время ».

Полутораметровую бетонную скульптуру установили в Рубцовске на пересечении проспекта Ленина и переулка Улежникова. Ее изготовили художники из Павловска Надежда Миллер, Владимир и Ирина Поваренкины, а спонсорами стала семья местных предпринимателей Евдокименко.

«Идею создания такого памятника два или три года назад высказал епископ Рубцовский и Алейский Роман, и я запомнила. ННаша семья планировала сделать это прошлым летом, но из-за ограничительных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, реализацию замысла пришлось отложить на год», — рассказывает Людмила Евдокименко.

Яйцо изготавливали четыре месяца, «в строгом соответствии с канонами православия». На стороне, обращенной к востоку, выполнили православный крест, а на противоположной — буквы «ХВ». Скульптуру венчает православный крест, сделанный из металла.

«Все варианты, которые предлагали скульпторы, мы показывали владыке Роману. Место для установки тоже выбирал он», — объяснила Людмила Евдокименко.

Пасха — главный праздник православных христиан. Каждый год в этот день верующие отдают дань воскрешению Христа. О традициях и приметах праздника читайте в обзоре altapress.ru.