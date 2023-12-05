В самом холодном городе на Земле российские синоптики зафиксировали мороз в минус 51 градус. И это не предел

Так, 5 декабря в Якутске Республики Саха синоптики зафиксировали минус 49 градусов. Школьники отправлены на дистанционное обучение, указывает Газета.Ru.

А в Оймяконе этого же регина — город называют самым ледяным в России — 5 декабря зафиксировали минус 51 градус.

Еще этот населенный пункт называют "полюсом холода" — 7 декабря 2020 года там регистрировали температуру минус 68.

Также Оймякон считается самым холодным городом на Земле.

Факт

Самая низкая температура в Оймяконе была установлена в 1924 году — минус 71,2 С.

Ранее российский миллиардер предложил предложил расселить Москву в Сибирь.