5 декабря
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Жизнь

В самом холодном городе на Земле российские синоптики зафиксировали мороз в минус 51 градус. И это не предел

Температурные рекорды не знают границ.

Мороз, окно, зима.
Мороз, окно, зима.
CC0

Так, 5 декабря в Якутске Республики Саха синоптики зафиксировали минус 49 градусов. Школьники отправлены на дистанционное обучение, указывает Газета.Ru.

А в Оймяконе этого же регина — город называют самым ледяным в России — 5 декабря зафиксировали минус 51 градус.

Еще этот населенный пункт называют "полюсом холода" — 7 декабря 2020 года там регистрировали температуру минус 68.

Также Оймякон считается самым холодным городом на Земле.

Факт

Самая низкая температура в Оймяконе была установлена в 1924 году — минус 71,2 С.

Ранее российский миллиардер предложил предложил расселить Москву в Сибирь.

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