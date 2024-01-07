В Санкт-Петербурге впервые в истории города передвинули дом

Строение 1913 года передвинули на другое место, сообщила строительная компания City Solutions.

В 1913 году построили здание Императорского Воспитательного дома. В наше время он функционирует как офисный центр. Его адрес - набережная Черной речки, 1.

Угол набережной Черной речки и Выборгской решили застраивать, а сносить историческое здание нельзя. Поэтму решили "перекатить".

Фасад укрепили арматурой, под здание подвели две железобетонных плиты с домкратами. На роликах дом передвинули на 52 метра. Весит он 3,2 тыс. тонн.

В итоге всех манипуляций дом не пострадал.

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