Из Барнаула в Томск. Что посмотреть в старинном центре губернии, если обернуться парой дней

Пассажирский поезд Томск – Бийск №401/402 в новогодние праздники - до 8 января - будет курсировать ежедневно, сообщала Западно-Сибирская железная дорога. Это отличный повод махнуть с Алтая в Томск – большую часть дороги туда вы проспите и не заметите, как окажетесь в этом очаровательном старинном городе. Рассказываем, где там можно зависнуть и что посмотреть.

Как добраться до Томска на поезде?

Но сначала все же о расписании. Из Бийска поезд отправляется в 20:17, к Барнаулу он подъезжает уже ближе к полуночи (уточняйте), а в Томск прибывает на следующий день в 11:42.

У вас достаточно времени, чтобы побродить по городу в этот же день и сесть на обратный поезд на следующий: со станции Томск-2 он отправляется в 14:58, в Бийск приезжает на следующий день в 7:40. В Барнауле он будет около 2 ночи.

Где побродить?

Главная достопримечательность Томска – это сам Томск. В нем много красивых старинных зданий – можно самому себе провести экскурсию.

Обязательная часть программы – прогулка по улице Красноармейской: это просто живой музей деревянной архитектуры, Знатоки утверждают, что такого нет ни в одном городе страны.

Деревянная архитектура в Томске на ул. Красноармейской. https://dzen.ru/a/ZDIf-ZkZ_iBQEx1_ Деревянная архитектура в Томске на ул. Красноармейской. https://dzen.ru/a/ZDIf-ZkZ_iBQEx1_

Еще поищите Воскресенскую церковь, построенную в стиле сибирского барокко. С какого-то ракурса она похожа на летучий корабль (впрочем, это личные впечатления автора).

Кстати, сами томичи очень критикуют власти города за плохую защиту объектов культурного наследия и деревянную архитектуру. Может, поэтому там много чего и сохранилось.

Куда зайти?

В Томске есть несколько музеев, но самый необычный - «Следственная тюрьма НКВД». Его очень тщательно и бережно делают энтузиасты (пр. Ленина, 44). Он расположен в подвале здания, в котором когда-то находилась внутренняя тюрьма.

Кабинет следователя. Реконструкция. Музей «Следственная тюрьма НКВД», Томск. Музей расположен в подвале здания, в котором в 1923–1944 гг. была тюрьма горотдела НКВД. vk.com/traveltomsk

В январе музей планировал повторить спектакль «Смех сквозь слезы» - как люди выживали в лагере, спасаясь юмором, да и не только. Спектакль написан по реальным историям. В понедельник у музея выходной, а в рабочие дни он работает до 18:00.

Здесь же недавно открылось кафе «Ресторация», где готовят авторские пироги и десерты, чай и кофе.

В Томске есть планетарий. Им, конечно, барнаульцев не удивишь. Но на всякий случай - программа и билеты здесь ).

Что посетить?

Еще в январе в Томске пройдут разные представления. Расписания и цены можно посмотреть на Афише.Томск. Здесь упомянем только два.

Шоу театра Николая Зыкова. Афиша.Томск

5 января в 18:00 в Центре Культуры ТГУ (пр. Ленна, 36) пройдет концерт «Симфония Гарри Поттер».

Маги из оркестра «Lux Aeterna» исполнят главные саундтреки из всех фильмов о Гарри Поттере - организаторы обещают познакомить с волшебным миром. Правда, билеты не сказать, что дешевые – от 1200 до 3500 рублей.

А 6 января московский театр Николая Зыкова покажет световых кукол и гигантского динозавра (скорее всего, тоже светового – вряд ли москвичи сумели оживить ископаемых животных).

Перформанс состоится в центре культуры ТГУ на пр. Ленина, 36. Билеты стоят от 600 до 1 тыс. рублей. Дети до трех лет смогут пройти бесплатно – но без отдельного места.

Где остановиться на ночь?

В Томске полно отелей и хостелов - ищите в интернете и бронируйте.

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