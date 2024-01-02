В Барнауле суд заставил строителей снести магазинчик на затерянной улице

Городской комитет по строительству, архитектуре и развитию добился в суде, чтобы строительная компания снесла одноэтажный магазин, расположенный на небольшой улице Барнаула. Изначально иск был предъявлен к компании «Селф» - крупному алтайскому подрядчику по строительству социальных объектов. Но затем компанию исключили из числа ответчиков. По решению суда сносом займется «СтройДом».

За прилавком предположительно продавец

Самовольное строительство на ул. Дамба Оби, 20 в Барнауле выявил в начале 2023 года сотрудник Росреестра. Это было кирпичное одноэтажное здание с вывеской «Лоцман». Сотрудник подробно его исследовал как внутри, так и снаружи.

Он зафиксировал, что оно имеет окна, двери и крыльцо с юго-восточной стороны. И что внутри расположен прилавок, полки и холодильное оборудование с продуктами. На товарах есть ценники. На прилавке кассовый аппарат. За прилавком - человек (предположительно продавец).

Поскольку здание построили на участке в нарушение разрешенного вида использования (здесь возможна эксплуатация складской базы), Росреестр направил в апреле 2023 году уведомление в комитет по строительству Барнаула.

Барнаул, затерянная улица Дамба берега Оби. danilsnitko.ru

Возвел магазин, не спросив арендодателя

Со своей стороны комитет подал в суд иск о сносе. Изначально иск о сносе магазина предъявили компании «Селф», арендующей участок с 2003 года.

На суде, однако, выяснилось: фирма «СтройДом» арендовала у «Селфа» гараж с пристроями на ул. Дамба берега Оби, 20 и возвела здание магазина, не уведомив арендодателя. Разрешения на строительство и ввод здания в эксплуатацию фирма тоже не получила.

По ходу рассмотрения дела в суде «Селф» исключили из ответчиков и предъявили требование о сносе фирме «СтройДом». Это тоже строительная компания – согласно ЕГРЮЛ, ее основной вид деятельноти «строительство жилых и нежилых зданий».

Барнаул, затерянная улица Дамба берега Оби. danilsnitko.ru

Со сносом согласилась, но попросила отсрочку

Фирма против сноса возражать не стала, но попросило отсрочку до весны – зимой сносить неудобно. Суд пошел навстречу и установил дедлайн – 25 мая 2024 года.

Если до этой даты магазин снесен не будет, фирме придется платить неустойку – 40 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения, а в дальнейшем по 20 тыс. за каждый месяц.

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