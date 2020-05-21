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Жизнь

В Санкт-Петербурге запретили церемонии прощания с умершими

В Петербурге действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство Северной столицы.

Кладбище.
Кладбище.
СС0

Соответствующее предписание главного государственного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой донесли до комитета по здравоохранению Петербурга, а также ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», пишет bfm.ru.

Изначально тех, кто в Санкт-Петербурге умирал от коронавируса, вообще было предписано хоронить в цинковых гробах, но от этой идеи местные власти в итоге отказались.

Ранее «Фонтанка» опубликовала документ для служебного пользования на имя вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. Согласно предписанию, главный санитарный врач требует внести изменения в документ от 30 марта текущего года «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге из-за распространения COVID-19.

Ранее Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации для похорон умерших от COVID-19. Хоронить ковидных больных рекомендуют при помощи кремации.

Если родственники против такого способа захоронения, то можно воспользоваться и традиционным способом. Правда, тогда нужно соблюсти несколько правил.

Гроб должен быть полностью закрыт, чтобы исключить любые контакты родственников с телом покойного. Похоронить погибших от коронавируса можно на обычном кладбище. Роспотребнадзор, настаивает на том, чтобы на процедуре присутствовало как можно меньше людей.

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