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9 октября
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Жизнь
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В сети обсуждают похудевшего после болезни солиста «Руки вверх» Сергея Жукова

Похудевшего после болезни Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх» и предпринимателя, не узнаю поклонники. Под последними снимками артиста из солнечной Италии фолловеры обсуждают изменившегося Сергея.

Сергей Жуков в Заринске.
Сергей Жуков в Заринске.

«Смотрю смотрю в эти глаза и никак, никак не могу разглядеть в них Сергея» «Абсолютно на себя не похож… печально…не тот Сережа. Но главное, здоров!» — пишут поклонники под снимками Сергея. Пользователи сети заподозрили певца в пластической операции, косметологических процедурах и даже в том, что на фото его «двойник».

Сергей заявил «СтарХиту», что не понимает ажиотажа вокруг своих снимков — «Я нисколько не изменился. Наверно, просто свет не так упал».

Напомним, летом 42-летний Сергей Жуков находился под контролем врачей и перенес несколько операций. Подробностей болезни артист не разглашает, но намекал что все произошло из-за запущенной травмы живота.

Сейчас артист уже вернулся к работе.

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