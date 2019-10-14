В сети появились архивные фото с венчания Заворотнюк

В подписи к архивным снимкам друзья и родные — они в настоящее время ведут официальный аккаунт звезды — поздравили супругов с годовщиной таинства, которое прошло 12 октября 2008 года в храме Воскресения Христова на красной скале в Форосе.

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком <…> Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня — за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!», — говорится в посте.

К поздравлениям присоединились поклонники и коллеги Анастасии, пишет mail.ru.

С августа в сети ходят слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Актриса отменила спектакли со своим участием и не появляется на публике. Ее родные на вопросы о недуге Анастасии не отвечают и призывают общественность и СМИ уважать частную жизнь звезды.

Заворотнюк и Чернышев поженились и обвенчались в 2008 году. В октябре 2018-го супруги стали родителями: на свет у них появилась дочь Мила. У актрисы от предыдущих отношений также есть старшие дети: 19-летний Майкл и 23-летняя Анна.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Дочь Заворотнюк также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.