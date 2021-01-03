В сети появилось медитативное видео, где барнаульский парк «Изумрудный» показан с высоты птичьего полета

В начале зимы съемку провели специалисты «Кванториума22». Целью была топографическая практика, а задачей — оценка с высоты птичьего полета соотношения сохранившегося озеленения и новых посадок, появившихся в местах масштабных вырубок.
Altapress.ru ранее писал про активную работу, которая велась в парке. В частности, в октябре на его территории высадили 500 большемерных деревьев и 3 тыс. кустарников (снежноягодники, парковая роза, пузыреплодник, скопия и другие). А в ноябре было установлено уличное освещение.
По словам участников съемки проходили непросто. Обосновавшиеся в парке голуби то и дело атаковали коптер. Впрочем, риск того стоил — птицы, по мнению организаторов, украсили воздушные кадры.
Ближе к новому году, чтобы подарить барнаульцам немного новогоднего настроения, руководство парка решило создать этот ролик. В этом помог Илья Кочетков, который входит в общественный совет по развитию парка, а Никита Кочетков специально написал музыкальную тему.