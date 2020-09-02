В сети появился любопытный исторический фильм о Барнауле

Съемками документального кино занимались историки и общественники Данил Дегтярев, Виктор Кузнецов и Игорь Берг. Речь в фильме идет о второй половине ХХ века, объектах монументального искусства и местах города, которые связаны с той эпохой.
«Местах, которые многие барнаульцы видели, но не всегда замечали их ценность», — рассказывают в организации Игоря Берга «Гражданский патруль».
Главной изюминкой фильма стали рассказы о городе от разных поколений барнаульцев.
Фильм приурочили к 290-летию Барнаула и 40-летию первого празднования Дня города.
Ранее altapress.ru рассказал о пятерке лучших экскурсий историка Данила Дегтярева по Барнаулу.