В Шереметьево выбежавший на полосу человек прервал взлет самолета

Рабочий дорожно-строительной компании оказался на взлетно-посадочной полосе в «Шереметьево», когда на нее перед взлетом вырулил пассажирский Boeing, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. Инцидент произошел 29 ноября.

За считанные секунды до вылета самолета рейса Москва-Сочи диспетчеры заметили на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу дали команду прервать взлет и вернуться на стоянку.

Мужчина не пострадал. Позже выяснилось, что это рабочий дорожно-строительной компании, которая выполняет работы на аэродроме.

20 ноября самолет выполнявший рейс Москва-Афины в Шереметьево при взлете сбил человека. Им оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Йепремян, которого депортировали из Испании. Он должен был вернуться на родину транзитом через Москву, но сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.