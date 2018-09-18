В Минобороны РФ заявили, что самолет-разведчик сбили ракетой С-200 сирийских ПВО

17 сентября четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар по сирийским объектам. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии, сообщает «Звезда».

В результате Ил-20 сбила ракетакомплекса С-200.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», — констатировали в Минобороны.

О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По «горячей линии» уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

В настоящее время поисковая операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Заявление Минобороны

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заключили в Минобороны РФ.

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Ил-20 (по классификации НАТО — «Лысуха») пропал с радаров аваибазы Хмеймим в Сирии 17 сентября в 23:00. На борту самолета-разведчика находились 15 человек.