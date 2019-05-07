Перед Днем Победы в алтайских школах появился дополнительный урок

Одно из занятий провели в барнаульской гимназии № 69. Там ученикам 7 класса рассказали о городах-героях. Это звание присвоили 12 городам и Брестской крепости. Учебное заведение носит имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В годы войны его дивизия остановила наступление на Москву двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта.

Подобные встречи с представителями ОНФ и ветеранами боевых действий пройдут до 9 мая во всех школах края.

Напомним, в 2019 году в Барнауле в седьмой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Шествие колонны начнется 9 мая в 10:40. Узнать, где находятся точки сбора и как стать участником «Бессмертного полка» можно здесь.