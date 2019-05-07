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Жизнь

Перед Днем Победы в алтайских школах появился дополнительный урок

В расписании школьников Алтайского края появилось новое дополнительное занятие — «Урок Победы — Бессмертный полк». Эту всероссийскую акцию проводят активисты ОНФ, сообщают «Вести Алтай».

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Одно из занятий провели в барнаульской гимназии № 69. Там ученикам 7 класса рассказали о городах-героях. Это звание присвоили 12 городам и Брестской крепости. Учебное заведение носит имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В годы войны его дивизия остановила наступление на Москву двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта.

Подобные встречи с представителями ОНФ и ветеранами боевых действий пройдут до 9 мая во всех школах края.

Напомним, в 2019 году в Барнауле в седьмой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Шествие колонны начнется 9 мая в 10:40. Узнать, где находятся точки сбора и как стать участником «Бессмертного полка» можно здесь.

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