«Бессмертный полк» в Барнауле: когда, где начнется шествие и как стать участником

Акция «Бессмертный полк»: точки сбора в Барнауле
Точки сбора находятся:
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на площадке перед ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71).
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на площадке перед корпусом Алтайского государственного института культуры (пр. Ленина, 66).
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на пересечении пр. Ленина и ул. Молодежная, в районе Алтайского государственного университета.
Движение колонны «Бессмертного полка» начнется сразу после окончания торжественного построения войск, сообщает официальный сайт города.
Как стать участником «Бессмертного полка»
Чтобы стать участником «Бессмертного полка», нужно изготовить транспарант с портретами фронтовиков и встать в строй 9 мая. Кроме того, желательно зайти на сайт акции и опубликовать фотографии и истории близких. Подробнее можно прочитать на официальном сайте Барнаула.
Бессмертный полк 2019: новая инсталляция
В 2019 году в конечной точке маршрута «Бессмертного полка» — у Дворца зрелищ и спорта — создадут красную линию истории. Она будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений и представлять собой натянутые красные нити.
Каждый участник шествия на подходе к финишу получит флажок с символикой акции, который можно забрать на память или же сделать на нем надпись. Например, это может быть название города, в защите или освобождении которого принимал участие ваш родственник.
Также останется и традиционная стена Памяти, на которой можно будет оставить свое послание.
В этом году в Барнауле впервые заработает пресс-центр «Бессмертного полка», который будет транслировать кадры с проведения патриотической акции со всего мира. Жители края на сайте moypolk.ru смогут увидеть, как проходят колонны в других странах и городах.
Ежегодно в колонну «Бессмертного полка» встают десятки тысяч жителей края. Акция, в которой сейчас участвуют миллионы людей по всему миру, в 2012 году началась в Томске, а в 2013-м ее поддержал Алтайский край.