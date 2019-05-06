«Бессмертный полк» в Барнауле: когда, где начнется шествие и как стать участником

В 2019 году в Барнауле в седьмой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Шествие колонны начнется 9 мая в 10:40. Рассказываем, где находятся точки сбора и как стать участником «Бессмертного полка».

Акция «Бессмертный полк»: точки сбора в Барнауле

Точки сбора находятся:

на площадке перед ТЦ «Россия» (пр. Ленина, 71).

на площадке перед корпусом Алтайского государственного института культуры (пр. Ленина, 66).

на пересечении пр. Ленина и ул. Молодежная, в районе Алтайского государственного университета.

Движение колонны «Бессмертного полка» начнется сразу после окончания торжественного построения войск, сообщает официальный сайт города.

Участники акции «Бессмертный полк». Барнаул , 9 мая 2018 года. Юлия Селиванова

Как стать участником «Бессмертного полка»

Чтобы стать участником «Бессмертного полка», нужно изготовить транспарант с портретами фронтовиков и встать в строй 9 мая. Кроме того, желательно зайти на сайт акции и опубликовать фотографии и истории близких. Подробнее можно прочитать на официальном сайте Барнаула.

Бессмертный полк 2019: новая инсталляция

В 2019 году в конечной точке маршрута «Бессмертного полка» — у Дворца зрелищ и спорта — создадут красную линию истории. Она будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений и представлять собой натянутые красные нити.

Каждый участник шествия на подходе к финишу получит флажок с символикой акции, который можно забрать на память или же сделать на нем надпись. Например, это может быть название города, в защите или освобождении которого принимал участие ваш родственник.

Также останется и традиционная стена Памяти, на которой можно будет оставить свое послание.

В этом году в Барнауле впервые заработает пресс-центр «Бессмертного полка», который будет транслировать кадры с проведения патриотической акции со всего мира. Жители края на сайте moypolk.ru смогут увидеть, как проходят колонны в других странах и городах.

Ежегодно в колонну «Бессмертного полка» встают десятки тысяч жителей края. Акция, в которой сейчас участвуют миллионы людей по всему миру, в 2012 году началась в Томске, а в 2013-м ее поддержал Алтайский край.