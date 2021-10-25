В школах России протестируют камеры, предотвращающие вооруженные нападения

Новую систему тестирует компания «NtechLab» в Самаре.
Директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов подтвердил: «NtechLab» готовит проект по защите школ от «колумбайнеров» (подростков, интересующихся массовыми убийствами. — Прим. ред.)".
Работает инновация следующим образом: камера распознает стрелка (человека с оружием) — и сигнал об опасности попадает на школьный пункт охраны. Если охранник не успеет отреагировать, то система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит об угрозе в полицию.
Напомним, ранее студент Тимур Бекмансуров устроил перестрелку в пермском университете.