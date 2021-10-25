25 октября
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Жизнь

В школах России протестируют камеры, предотвращающие вооруженные нападения

В учебных заведениях России участились вооруженные нападения — в связи с этим в школах установят камеры видеонаблюдения, которые будут распознавать потенциальных стрелков. Об этом пишет «Коммерсант».

Камера наблюдения.
Камера наблюдения.
СС0

Новую систему тестирует компания «NtechLab» в Самаре.

Директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов подтвердил: «NtechLab» готовит проект по защите школ от «колумбайнеров» (подростков, интересующихся массовыми убийствами. — Прим. ред.)".

Работает инновация следующим образом: камера распознает стрелка (человека с оружием) — и сигнал об опасности попадает на школьный пункт охраны. Если охранник не успеет отреагировать, то система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит об угрозе в полицию.

Напомним, ранее студент Тимур Бекмансуров устроил перестрелку в пермском университете.

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