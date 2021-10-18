Снова пальба. Что известно о перестрелке в пермской школе

Шестиклассник из поселка Сарс дважды выстрелил в школе из украденного оружия. По имеющейся информации, он выкрикивал фразу «В меня вселился Бог!»
Выстрелы мальчик произвел из карабина «Сайга», по предварительным данным, принадлежащего его отцу.
Точные причины произошедшего пока не известны. Есть версия, что юный злоумышленник хотел расправиться с девочкой-обидчицей.
Шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила несовершеннолетнего стрелка зайти к ней в кабинет, а сама вышла. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Сейчас ребенок задержан, уточнили «РБК» в МВД.
Занятия в учебном заведении приостановили. «Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», — написали в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» в «Вконтакте».
Утром 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Воспользовавшись охотничьим ружьем, он открыл огонь до входа в здание вуза.
Сначала злоумышленник планировал напасть на школу, но позже выбрал ПГНИУ, где учился на юридическом факультете.
От его действий пострадали 28 человек. Еще 6 погибли.