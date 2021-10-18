Снова пальба. Что известно о перестрелке в пермской школе

4 Как утихомирили преступника?

Шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила несовершеннолетнего стрелка зайти к ней в кабинет, а сама вышла. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Сейчас ребенок задержан, уточнили «РБК» в МВД.

Школа. Михаил Хаустов

Занятия в учебном заведении приостановили. «Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», — написали в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» в «Вконтакте».