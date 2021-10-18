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Происшествия

Снова пальба. Что известно о перестрелке в пермской школе

В Пермском крае вновь прогремели выстрелы. В школе одного из поселков стрельбу открыл 12-летний мальчик. Подробности произошедшего — в разборе altapress.ru.

Оружие.
Оружие.
CC0
1 Что произошло?

Шестиклассник из поселка Сарс дважды выстрелил в школе из украденного оружия. По имеющейся информации, он выкрикивал фразу «В меня вселился Бог!»

2 Из какого оружия стрелял ученик?

Выстрелы мальчик произвел из карабина «Сайга», по предварительным данным, принадлежащего его отцу.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0
3 У преступления были мотивы?

Точные причины произошедшего пока не известны. Есть версия, что юный злоумышленник хотел расправиться с девочкой-обидчицей.

4 Как утихомирили преступника?

Шестиклассника обезвредила директор школы. Она уговорила несовершеннолетнего стрелка зайти к ней в кабинет, а сама вышла. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Сейчас ребенок задержан, уточнили «РБК» в МВД.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Занятия в учебном заведении приостановили. «Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно», — написали в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» в «Вконтакте».

5 Похожие инциденты в Перми

Утром 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Воспользовавшись охотничьим ружьем, он открыл огонь до входа в здание вуза.

Сначала злоумышленник планировал напасть на школу, но позже выбрал ПГНИУ, где учился на юридическом факультете.

От его действий пострадали 28 человек. Еще 6 погибли.

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