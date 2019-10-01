В Сибири аннулировали брак, заключенный с умирающим мужчиной без сознания

В Кузбассе по требованию прокуратуры признали недействительным брак с женихом, находившимся без сознания и при смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

Правоохранители установили, что брак заключили без цели создать семью, а только из корыстных соображений: женщина хотела получить статус супруги, имущественные и неимущественные права.

В момент регистрации «жених» находился без сознания в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. На следующий день мужчина умер. Впоследствии «жена» при рассмотрении уголовного дела о причинении ее новому мужу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред и взыскать в ее пользу 100 тысяч рублей.

Ранее в июне 2019 году осудили руководителя ЗАГС, которая по просьбе знакомой зарегистрировала брак между нею и мужчиной без его согласия.