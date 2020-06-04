В Сибири банда детей оставила католиков без велосипедов

Группировка состояла из семи несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Подростки орудовали в трех районах Новосибирска — Заельцовском, Кировском и Ленинском.
«В 2019 году совершили кражи двух мотоциклов, имущества граждан из автомашин, велосипедов из гаража религиозной организации Католический центр „Каритас“ Преображенской Епархии в Новосибирске», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, подростки похитили алкогольную и табачную продукцию из магазинов «Пятерочка» и «Монетка».
У двух несовершеннолетних «бандиты» отобрали сотовые телефоны и деньги. Всего им удалось наворовать имущества на 480 тыс. рублей. Уголовное дело передали в суд.
Ранее Генпрокуратура РФ рассказала, как выглядит типичный несовершеннолетний преступник.