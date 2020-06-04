В Сибири банда детей оставила католиков без велосипедов

В Новосибирской области семерых подростков будут судить за кражи и угоны, сообщает региональная прокуратура.

Группировка состояла из семи несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Подростки орудовали в трех районах Новосибирска — Заельцовском, Кировском и Ленинском.

«В 2019 году совершили кражи двух мотоциклов, имущества граждан из автомашин, велосипедов из гаража религиозной организации Католический центр „Каритас“ Преображенской Епархии в Новосибирске», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, подростки похитили алкогольную и табачную продукцию из магазинов «Пятерочка» и «Монетка».



У двух несовершеннолетних «бандиты» отобрали сотовые телефоны и деньги. Всего им удалось наворовать имущества на 480 тыс. рублей. Уголовное дело передали в суд.

Ранее Генпрокуратура РФ рассказала, как выглядит типичный несовершеннолетний преступник.