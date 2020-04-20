Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный несовершеннолетний преступник

Криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника разработали в Университете прокуратуры РФ.
Согласно статистке, ежегодного несовершеннолетними или при их участии совершается свыше 40 тыс. преступлений. Около двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, — это подростки в возрасте 16−17 лет (63,7%). Доля лиц в возрасте 14−15 лет — 36,3%.
Большинство несовершеннолетних преступников мужского пола — 89,9%.
«Около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году за совершение преступлений, воспитывались в семье с одним родителем (7742 из 16 858 — 45,9%), почти десятая часть воспитывались вне семьи (1620 — 9,6%)», — отметили в генпрокуратуре.
Большая часть несовершеннолетних преступников имели начальное или основное общее образование (79,7%). Каждый девятый совершает преступление в состоянии опьянения.
При этом для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых.
Независимый ограниченный эгоист
Типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника:
- социальная деформация и дезадаптация;
- плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм, ограничений и запретов, отсутствие чувства ответственности за свои поступки;
- ложно понимаемое стремление к самовыражению, искаженное представление о социально одобряемых ценностях (смелость, дружба, солидарность, взаимовыручка);
- стремление к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей любыми, в том числе противоправными способами;
- потребность в новых впечатлениях, эмоционально возбуждающих ситуациях, стремление к риску;
- обостренное чувство независимости, негативизм, отчуждение;
- эгоизм, низкий уровень самокритичности, неадекватная самооценка и уровень притязаний;
- отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, сниженная способность к прогнозу социальных (в том числе и правовых) последствий своих действий;
- ограниченность круга интересов;
- сниженная способность к сопереживанию, агрессивность, жестокость, игнорирование потребностей и интересов окружающих.
Большинство несовершеннолетних совершают преступления против собственности (83,1%), 7,6% - против жизни и здоровья, 4,4% - связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Стабильно высоким остается удельный вес несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления. В 2019 году — 24,7% всех несовершеннолетних, совершивших преступления.
«На серьезные недостатки в борьбе с преступностью указывает продолжающийся рост числа особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. В 2019 году количество преступлений данной категории возросло на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. В целом тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре преступности данного вида», — отметили в прокуратуре.
На преступления подростков толкают особенности возраста — недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки.
Напомним, ранее в Красноярске задержали школьника, который планировал нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой.