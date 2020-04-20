Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный несовершеннолетний преступник

Преступления среди несовершеннолетних в России чаще всего совершают подростки в возрасте 16−17 лет, и чаще всего они пьяные, сообщает Генпрокуратура.

Криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника разработали в Университете прокуратуры РФ.

Согласно статистке, ежегодного несовершеннолетними или при их участии совершается свыше 40 тыс. преступлений. Около двух третей несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, — это подростки в возрасте 16−17 лет (63,7%). Доля лиц в возрасте 14−15 лет — 36,3%.

Большинство несовершеннолетних преступников мужского пола — 89,9%.

«Около половины несовершеннолетних, осужденных в 2019 году за совершение преступлений, воспитывались в семье с одним родителем (7742 из 16 858 — 45,9%), почти десятая часть воспитывались вне семьи (1620 — 9,6%)», — отметили в генпрокуратуре.

Большая часть несовершеннолетних преступников имели начальное или основное общее образование (79,7%). Каждый девятый совершает преступление в состоянии опьянения.

При этом для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых.

Школьник. Подросток. СС0

Независимый ограниченный эгоист

Типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника:

социальная деформация и дезадаптация;

плохое осознание , пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия , моральных и правовых норм , ограничений и запретов , отсутствие чувства ответственности за свои поступки;

пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия моральных и правовых норм ограничений и запретов отсутствие чувства ответственности за свои поступки; ложно понимаемое стремление к самовыражению , искаженное представление о социально одобряемых ценностях ( смелость , дружба , солидарность , взаимовыручка);

искаженное представление о социально одобряемых ценностях смелость дружба солидарность взаимовыручка); стремление к достижению быстрого удовлетворения возникающих потребностей любыми , в том числе противоправными способами;

в том числе противоправными способами; потребность в новых впечатлениях , эмоционально возбуждающих ситуациях , стремление к риску;

эмоционально возбуждающих ситуациях стремление к риску; обостренное чувство независимости , негативизм , отчуждение;

негативизм отчуждение; эгоизм , низкий уровень самокритичности , неадекватная самооценка и уровень притязаний;

низкий уровень самокритичности неадекватная самооценка и уровень притязаний; отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств , сниженная способность к прогнозу социальных ( в том числе и правовых) последствий своих действий;

сниженная способность к прогнозу социальных в том числе и правовых) последствий своих действий; ограниченность круга интересов;

сниженная способность к сопереживанию , агрессивность , жестокость , игнорирование потребностей и интересов окружающих.

Кровь. Нож. Убийство СС0

Большинство несовершеннолетних совершают преступления против собственности (83,1%), 7,6% - против жизни и здоровья, 4,4% - связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Стабильно высоким остается удельный вес несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления. В 2019 году — 24,7% всех несовершеннолетних, совершивших преступления.

«На серьезные недостатки в борьбе с преступностью указывает продолжающийся рост числа особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста. В 2019 году количество преступлений данной категории возросло на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. В целом тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре преступности данного вида», — отметили в прокуратуре.

На преступления подростков толкают особенности возраста — недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки.

Напомним, ранее в Красноярске задержали школьника, который планировал нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой.