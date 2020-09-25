Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Сибири чиновника оштрафовали за игнорирование «надоедливых жителей»

В Кемеровской области высокопоставленного чиновника привлекли к ответственности за отсутствие ответа на обращение, сообщает региональная прокуратура.

Купюра достоинством пять тысяч рублей.
Купюра достоинством пять тысяч рублей.
СС0

На заместителя главы Ижморского района пожаловался житель села Иверка, который заявил о нарушении порядка рассмотрения его обращения.

«В марте 2020 года обратился в администрацию округа с просьбой привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние», — уточнили суть в прокуратуре.

Рассмотрение жалобы поручили заместителю главы администрации района. Однако он проигнорировал положенные на ответ сроки.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении чиновника административное дело.

Судья рассмотрел все доводы и посчитал необходимым оштрафовать должностное лицо на 5 тыс. рублей.

Ранее в Красноярском крае глава района хотел удрать на машине от полиции, но у него ничего не получилось.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость