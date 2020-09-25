В Сибири чиновника оштрафовали за игнорирование «надоедливых жителей»

На заместителя главы Ижморского района пожаловался житель села Иверка, который заявил о нарушении порядка рассмотрения его обращения.
«В марте 2020 года обратился в администрацию округа с просьбой привести автомобильную дорогу в надлежащее состояние», — уточнили суть в прокуратуре.
Рассмотрение жалобы поручили заместителю главы администрации района. Однако он проигнорировал положенные на ответ сроки.
В связи с этим прокурор возбудил в отношении чиновника административное дело.
Судья рассмотрел все доводы и посчитал необходимым оштрафовать должностное лицо на 5 тыс. рублей.
Ранее в Красноярском крае глава района хотел удрать на машине от полиции, но у него ничего не получилось.