В Сибири экс-директор школы через учителя забрала в свой карман 175 тыс. рублей

Таким образом директору удалось поиметь 175 тыс. рублей, сообщает Mash Siberia.
Прокуратура сообщает, что руководитель болотнинской школы подписывала приказы о стимулирующей выплате для педагога, педсовет в курс введен не был.
Только деньги у учителя хранились недолго, директор просила переводить их на карту ее дочери.
В отношение женщины завели уголовное дело о присвоении.
Ранее сообщалось, что из-за высокозаразного заболевания питерскую школу перевели на дистанционное обучение.
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