16 февраля
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Происшествия

Барнаульцы обнаружили таракана в школьной столовой

В столовой школы №133 обнаружили таракана. Комиссия назначила проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе мэрии.

Таракан
Таракан
СС0

Ранее администрация учебного заведения поясняла, что дети сами подбросили тараканов. Стены школы на фотографиях также не признавали.

Специалисты комитета по образованию направили в школу №133 комиссию с целью проверки. По ее результатам примут соответствующие меры.

Ранее барнаульцы заметили тараканов в школе №118 и забеспокоились. Родители боятся, что дети могут на одежде принести насекомых в дом.

В комментариях при этом отметили, что тараканы "есть почти в каждой школе". А кто-то написал, что это, наоборот, из дома дети притащили насекомых в школу.

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