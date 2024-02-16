Барнаульцы обнаружили таракана в школьной столовой

Ранее администрация учебного заведения поясняла, что дети сами подбросили тараканов. Стены школы на фотографиях также не признавали.
Специалисты комитета по образованию направили в школу №133 комиссию с целью проверки. По ее результатам примут соответствующие меры.
Ранее барнаульцы заметили тараканов в школе №118 и забеспокоились. Родители боятся, что дети могут на одежде принести насекомых в дом.
В комментариях при этом отметили, что тараканы "есть почти в каждой школе". А кто-то написал, что это, наоборот, из дома дети притащили насекомых в школу.
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