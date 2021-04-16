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Жизнь

В Сибири глава района тайно премировал себя на 1,4 млн рублей, а потом вернул деньги

В Омской области отправили в отставку главу района, который три года в тайне от всех выписывал себе премии, сообщает региональная прокуратура.

Деньги.
Деньги.
СС0

Глава Полтавского района с декабря 2017 года по апрель 2020 года выписывал себе премии за отличную работу — всего 1,4 млн рублей.

Деньги перечисляли на основании распоряжений администрации района, подписанные главой района — цикл, полностью контролируемый чиновником.

«При этом Советом района объективная оценка деятельности главы района в целях решения вопроса о выплате премий не давалась, вопрос о выплате данных премий на заседаниях Совета не рассматривался», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что «самостоятельное принятие решений о выплате себе премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности».

Примечательно, что ведомство направило информацию местным депутатам, однако они посчитали, что конфликт интересов отсутствовал и простили главу.

После этого прокуратура направила в суд заявление о прекращении полномочий главы района в связи с утратой доверия — 15 апреля просьбу удовлетворили.

Кстати, после направления в суд иска глава сразу же перечислил в бюджет района 1,4 млн рублей.

Ранее в Красноярском крае курицы-несушки принесли главе района не только 4,5 млн рублей, но и уголовное дело.

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