В Сибири глава района тайно премировал себя на 1,4 млн рублей, а потом вернул деньги

Глава Полтавского района с декабря 2017 года по апрель 2020 года выписывал себе премии за отличную работу — всего 1,4 млн рублей.
Деньги перечисляли на основании распоряжений администрации района, подписанные главой района — цикл, полностью контролируемый чиновником.
«При этом Советом района объективная оценка деятельности главы района в целях решения вопроса о выплате премий не давалась, вопрос о выплате данных премий на заседаниях Совета не рассматривался», — рассказали в ведомстве.
В прокуратуре подчеркнули, что «самостоятельное принятие решений о выплате себе премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности».
Примечательно, что ведомство направило информацию местным депутатам, однако они посчитали, что конфликт интересов отсутствовал и простили главу.
После этого прокуратура направила в суд заявление о прекращении полномочий главы района в связи с утратой доверия — 15 апреля просьбу удовлетворили.
Кстати, после направления в суд иска глава сразу же перечислил в бюджет района 1,4 млн рублей.
Ранее в Красноярском крае курицы-несушки принесли главе района не только 4,5 млн рублей, но и уголовное дело.