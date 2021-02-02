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Жизнь

В Сибири ищут свидетелей драки кондуктора, водителя и зажатого в дверях проверяющего Минтранса

В Хакасии полиция ищет свидетелей конфликта в автобусе, произошедшего еще 15 декабря 2020 года, сообщает 19rus.info.

Автобус. Пассажироперевозки.
Автобус. Пассажироперевозки.
fotobus.msk.ru

Инцидент произошел в автобусе № 17. Водитель при проведении проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований напал на одного из проверяющих.

«Сотрудником минтранса Хакасии было представлено служебное удостоверение. Так как экипаж транспортного средства находился в автобусе без защитных масок, было рекомендовано ими воспользоваться», — отметили в полиции.

После этого водитель начал выталкивать чиновника. Ему помогала кондуктор, которая тоже пыталась выкинуть проверяющего.

Стычка произошла в присутствии пассажиров и изобиловала нецензурными выражениями в адрес сотрудника минтранса.

Драка в автобусе.
Драка в автобусе.
Кадр из видео НБЛ Бийск на YouTube

«Не получив результата от своих действий, водитель зажал в дверях сотрудника и при открытых дверях начал движения автобуса, тем самым создав угрозу жизни и здоровью уполномоченного должностного лица», — ранее рассказали в министерстве.

После конфликта в полицию поступило заявление о привлечении водителя и кондуктора к ответственности. Собственно, поэтому очевидцев и разыскивают.

Как отмечает издание, водитель уже получил дисциплинарное взыскание в виде выговора.

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