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Жизнь

В Сибири «конфликтные соседи» налили уксус в коляску пятимесячного ребенка

В Красноярске полиция разыскивает хулиганов среди жильцов многоквартирного дома, обливших уксусом детскую коляску, сообщает региональное МВД.

Родители с колясками ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями.
Родители с колясками ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями.
Партия «Новые люди»

С жалобой в полицию обратилась местная жительница, которая конфликтовала с соседями.

«В коляску пятимесячного ребенка, стоявшую в подъезде, налили уксус», — рассказали в ведомстве суть жалобы.

На место прибыли полицейские и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мальчика — его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители проводят проверку — опрашивают соседей, устанавливают очевидцев и решают, как трактовать произошедшее.

Как уточняет «ТВК Красноярск», женщина оставила коляску в подъезде, где и почувствовала резкий запах кислоты, но только после поняла, что уксусом пахнет именно от коляски.

Ранее в Барнауле выставили на продажу дом возле кладбища. Расположение не лучшее, но зато, как подчеркнули в объявлении, соседи «очень хорошие и адекватные».

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