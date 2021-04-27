В Сибири «конфликтные соседи» налили уксус в коляску пятимесячного ребенка

С жалобой в полицию обратилась местная жительница, которая конфликтовала с соседями.
«В коляску пятимесячного ребенка, стоявшую в подъезде, налили уксус», — рассказали в ведомстве суть жалобы.
На место прибыли полицейские и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мальчика — его здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители проводят проверку — опрашивают соседей, устанавливают очевидцев и решают, как трактовать произошедшее.
Как уточняет «ТВК Красноярск», женщина оставила коляску в подъезде, где и почувствовала резкий запах кислоты, но только после поняла, что уксусом пахнет именно от коляски.
Ранее в Барнауле выставили на продажу дом возле кладбища. Расположение не лучшее, но зато, как подчеркнули в объявлении, соседи «очень хорошие и адекватные».