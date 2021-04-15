15 апреля
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Жизнь

В Сибири мальчик-шутник устроил большой переполох в маленьком отделе полиции

В Кузбассе девятилетний мальчик сообщил полицейским об убийстве брата, а после заявил о нападении на девочку, пишет A42.RU.

Школьник идет.
Школьник идет.
Анна Зайкова, altapress.ru

Полицейским из небольшого города Белово поступило два звонка, не реагировать на которые попросту нельзя.

«Мальчик сообщил, что убили его брата, а затем снова позвонил и сказал, что четверо преступников в масках напали на девочку», — отмечает издание.

Оперативники незамедлительно приступили к проверке поступившей информации. Полицейские, как говорится, сбились с ног, отрабатывая полученные данные.

Позже установили личность мальчика, звонившего на номер 112 ради развлечения — им оказался школьник из села Новый городок.

С родителями ребенка провели разъяснительную беседу, составили протокол за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В силу возраста ребенка, невозможно завести даже административное дело, по которому грозил бы штраф в размере 1500 рублей.

Ранее сообщали про жителя Бийска, который позвонил в полицию с первоапрельской шуткой про бомбу в доме.

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