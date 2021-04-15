В Сибири мальчик-шутник устроил большой переполох в маленьком отделе полиции

В Кузбассе девятилетний мальчик сообщил полицейским об убийстве брата, а после заявил о нападении на девочку, пишет A42.RU .

Полицейским из небольшого города Белово поступило два звонка, не реагировать на которые попросту нельзя.

«Мальчик сообщил, что убили его брата, а затем снова позвонил и сказал, что четверо преступников в масках напали на девочку», — отмечает издание.

Оперативники незамедлительно приступили к проверке поступившей информации. Полицейские, как говорится, сбились с ног, отрабатывая полученные данные.

Позже установили личность мальчика, звонившего на номер 112 ради развлечения — им оказался школьник из села Новый городок.

С родителями ребенка провели разъяснительную беседу, составили протокол за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В силу возраста ребенка, невозможно завести даже административное дело, по которому грозил бы штраф в размере 1500 рублей.

Ранее сообщали про жителя Бийска, который позвонил в полицию с первоапрельской шуткой про бомбу в доме.