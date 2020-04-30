Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Жителя Бийска накажут за первоапрельскую шутку с заложенной в доме бомбой

В Алтайском крае прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела по ложному сообщению об акте терроризма, сообщает региональное ведомство.

"Наташа" - тактическая атомная бомба 8У49 предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Корпуса бомбы выполнен по схеме бесхвостки, с Х-образным оперением.
"Наташа" - тактическая атомная бомба 8У49 предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Корпуса бомбы выполнен по схеме бесхвостки, с Х-образным оперением.
из открытых источников в интернете

«Проверено и признано законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам «заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве <…> совершенном из хулиганских побуждений», — рассказали в прокуратуре.

1 апреля 2020 года житель Бийска сообщил о заложенной бомбе в жилом доме.

Теперь его ожидает штраф в размере от 200 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 1,5 лет.

Либо шутнику светит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, все мероприятия находятся на контроле прокуратуры.

Ранее altapress.ru рассказал, откуда взялся День дурака и почему смех продлевает жизнь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость