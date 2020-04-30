Жителя Бийска накажут за первоапрельскую шутку с заложенной в доме бомбой

«Проверено и признано законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам «заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве <…> совершенном из хулиганских побуждений», — рассказали в прокуратуре.
1 апреля 2020 года житель Бийска сообщил о заложенной бомбе в жилом доме.
Теперь его ожидает штраф в размере от 200 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 1,5 лет.
Либо шутнику светит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.
В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, все мероприятия находятся на контроле прокуратуры.
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