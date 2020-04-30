Жителя Бийска накажут за первоапрельскую шутку с заложенной в доме бомбой

В Алтайском крае прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела по ложному сообщению об акте терроризма, сообщает региональное ведомство.

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"Наташа" - тактическая атомная бомба 8У49 предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях. Корпуса бомбы выполнен по схеме бесхвостки, с Х-образным оперением.

«Проверено и признано законным решение о возбуждении уголовного дела по признакам «заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве <…> совершенном из хулиганских побуждений», — рассказали в прокуратуре.

1 апреля 2020 года житель Бийска сообщил о заложенной бомбе в жилом доме.

Теперь его ожидает штраф в размере от 200 тысяч до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 1,5 лет.

Либо шутнику светит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия, все мероприятия находятся на контроле прокуратуры.

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