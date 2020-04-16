В Сибири медики за свой счет покупают бензин для машин скорой помощи

В Новосибирской области сотрудники Колыванской районной больницы записали видеообращение к губернатору региона Андрею Травникову, рассказав о происходящем в медучреждении.

Врачи утверждают, что им не хватает инструментария, а за бензин и запчасти для машин скорой помощи приходится доплачивать со своих зарплат.

«Ситуация в центральной районной больнице Колыванского района обострена до предела. В течении 5 лет по различным причинам из больницы уволилось более 15 врачей. Причина увольнения — формулируется как „психологическая несовместимость“ с главным врачом больницы. Квалификационный уровень падает и штатных единиц сильно не хватает. Не выдерживают не только люди, но и оборудование — в видео показаны фотографии. Также приходят в негодное состояние сооружения. Коллектив больницы обращается к губернатору и населению с мольбой о помощи», — отметил секретарь местного райкома КПРФ Алексей Астафьев на своем YouTube-канале.

Заместитель главврача Елена Черемискина рассказала, что в больнице многие помещения давно не ремонтировались, медикам не хватает компьютеров, чтобы «нормально функционировать». А зимние шины появились на «скорых» только в конце января, когда машина попала в ДТП.

По ее словам, главврач больницы отклоняет большую часть заявлений на диагностику, а МРТ-обследований недостаточно даже для больных онкологией.

Скорая помощь. CC0

Медики рассказали, что за время работы главврача уволилось 14 врачей, которые готовы вернуться на работу при условии смены руководства больницы.

Примечательно, что работники медучреждения уже обращались к губернатору Травникову, письмо подписали более 60 человек, но после «такой наглости» на них начали оказывать давление.

«Мне предоставляются каждый день акты, что меня не было на работе 10−20 минут, вынесен выговор за якобы не проведенную работу, врачей заставляют проверять мою работу. У администрации и бухгалтерии устный запрет на общение со мной, предоставлять мне нужную информацию, которая необходима для отчетов. В открытую идет преследование за то, что мы высказали свое мнение и обратились к губернатору», — утверждает Черемискина.

Врачи также обратились к населению, отметив, что им не хватает поддержки со стороны жителей района и региона. Поскольку, если врачи будут в нормальном моральном состоянии, то они эффективнее начнут оказывать помощь. Пока же, как утверждают медики, они просто «задерганные, нервные и запуганные люди»

Ранее сообщалось, что в Омске медикам «по глупости» повысили стоимость проезда в общественном транспорте, теперь они вынуждены платить на 30% больше.