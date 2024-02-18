18 февраля
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Жизнь

В Сибири мужчина просидел в колодце два дня

В Бердске Новосибирской области мужчина упал в колодец и просидел там два дня.

Открытый люк.
Открытый люк.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Как сообщает "КП-Новосибирск" пострадавшего заметили местные жители.

Спасатели МЧС вытащили мужчину из колодца теплотрассы. На помощь призвали местные жители, которые его заметили.

При падении он сломал ногу из-за чего и провел в колодце два дня, чтобы его вызволить сотрудникам МЧС потребовалось порядка получаса.

В дальнейшем пострадавшего передали врачам.

Сами спасатели отметили, что при таком морозе условия теплотрассы помогли ему выжить. В противном случе тот мог замерзнуть насмерть.

Ранее сообщалось, что подросток провалился в колодец с ледяной водой на Алтае.

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