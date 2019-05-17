В Сибири обнаружили могилу автора «Зеленого фургона»

Захоронение обнаружили новосибирские общественники по просьбе одесского активиста, ученого Михаила Пойзнера, обратившегося в Библиотеку сибирского краеведения. В городе откроют памятник писателю.

Козачинский был эвакуирован в Новосибирск, где умер 8 января 1943 года от туберкулеза, говорится в сообщении Всемирного клуба одесситов. До эвакуации в Новосибирск он работал в Москве, где в 1938 году и написал неоднократно экранизированную повесть «Зеленый фургон». Сюжет повести во многом связан с событиями жизни автора.

Уголовный розыск

В начале 1920-х годов Козачинский работал в уголовном розыске, задерживал за должностные преступления представителей местных органов власти, однако сам попал под суд и получил срок три года, вышел по амнистии на свободу, после чего вновь работал в угрозыске.

Бандиты

Недовольный атмосферой коррупции в милиции в то время, Козачинский решил уйти из органов, со своим сослуживцем попал к бандитам и промышлял кражами, пишет bfm.ru. В итоге милиция задержала Козачинского, причем в числе задерживающих был работавший тогда в угрозыске Евгений Катаев (Евгений Петров), будущий соавтор Ильи Ильфа и брат писателя Валентина Катаева.

Красавчик

В повести «Зеленый фургон» Евгений Катаев угадывается в милиционере Володе Патрикееве, автор повести — в Красавчике.

Расстрел

Козачинского приговорили к расстрелу, но апелляционная инстанция отменила приговор, после доследования будущего писателя приговорили к лишению свободы. Из мест лишения свободы Козачинский освободился в 1925 году, уехал в Москву по приглашению Катаева и устроился в газету «Гудок».

Жванецкий

Всемирный клуб одесситов — общественная организация. Создана писателем Михаилом Жванецким в 1990 году.