«Они обедают за столиками». В Сибири открыли «паб» для сусликов

На острове Татышев в Красноярске открыли кафе для сусликов «СусликПаб». Животных здесь будут кормить семечками, ягодами и морковью, пишет «Интерфакс».

Кафе поставили не просто, чтобы побаловать грызунов. Авторы проекта хотят рассказать отдыхающим, чем животных можно подкармливать.

Для этого на крыше паба вырезаны названия продуктов, которые входят в рацион сусликов — морковь, семечки, ягоды, фрукты. По словам авторов проекта, кормление животных — любимая забава посетителей Татышева. В новом домике зверьки «обедают за столиками», что очень нравится отдыхающим.

Первый «СусликПаб» появился в 2020 году, был восстановлен после нападения вандалов, простоял все лето и был демонтирован осенью на время спячки грызунов.

Пока большинство заведений общепита закрывается, в Татышев-парке открылся «СусликПаб».



Кормить главных жителей острова можно только определенными продуктами, а еще фотографировать их. Замечательное кафе находится на центральной поляне. pic.twitter.com/RbOOVTknew — Rina (@MARK1_3) July 20, 2021

Кафе полностью спроектировано в мастерских молодежного центра технического проектирования.