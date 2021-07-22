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Жизнь

«Они обедают за столиками». В Сибири открыли «паб» для сусликов

На острове Татышев в Красноярске открыли кафе для сусликов «СусликПаб». Животных здесь будут кормить семечками, ягодами и морковью, пишет «Интерфакс».

Кафе для сусликов "СусликПаб".
Кафе для сусликов "СусликПаб".
@MARK1_3.

Кафе поставили не просто, чтобы побаловать грызунов. Авторы проекта хотят рассказать отдыхающим, чем животных можно подкармливать.

Для этого на крыше паба вырезаны названия продуктов, которые входят в рацион сусликов — морковь, семечки, ягоды, фрукты. По словам авторов проекта, кормление животных — любимая забава посетителей Татышева. В новом домике зверьки «обедают за столиками», что очень нравится отдыхающим.

Первый «СусликПаб» появился в 2020 году, был восстановлен после нападения вандалов, простоял все лето и был демонтирован осенью на время спячки грызунов.

Кафе полностью спроектировано в мастерских молодежного центра технического проектирования.

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