В Сибири отложили строительство железной дороги, на которой Путин «забил колышек»

Строительство первой железной дороги в Туве, проект которой обсуждается почти 20 лет, вновь отложили — на пять лет, до 2026 года, пишет РБК .

Речь идет о дороге «Элегест — Кызыл — Курагино» протяженностью 410 км, которая свяжет Туву с инфраструктурой Транссиба в Красноярском крае и позволит вывозить 15 млн тонн угля в год из Элегестского месторождения.

Проект строительства обсуждается с 2002 года. В 2011 году состоялся торжественный запуск строительства, на котором Владимир Путин, будучи премьер-министром, забил «первый колышек» — костыль в основание первой железной дороги.

«В апреле 2018 года Росжелдор заключил соглашение о строительстве этой дороги с Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) Руслана Байсарова и УК „Лидер“. Через год стороны подписали соглашение с компанией РЖД, которая стала генподрядчиком проекта», — отмечает издание.

Инвестиции в строительство ветки Кызыл — Курагино, как уточнили в РЖД, составляли около 126,6 млрд рублей — без НДС, в ценах 2017 года.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составлял около 360 млрд рублей — затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Ванино (Хабаровский край) и строительство самой дороги.

Как уточняет «Интерфакс», для строительства планировали задействовать средства Фонда национального благосостояния.

На данный момент финансовая модель проекта, неоднократно менявшаяся в процессе обсуждений, до сих пор не одобрена. Перспективы стали еще более туманными из-за коронавируса.