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Жизнь

В Сибири «оживили» женщину, чтобы выдать ей гарантированные Конституцией права

Жительницу Новосибирска признали живой после того, как ее похоронили по ошибке, сообщает региональная прокуратура.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Женщина пожаловалась на управление по делам ЗАГС Новосибирской области, где хранили записи о ее смерти.

«Запись акта о смерти внесена на основании медицинского свидетельства о смерти, выданного городской клинической больницей № 25», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что в июле 2020 года в больнице перепутали пациентов с одинаковыми фамилией, именем и отчеством. После этого женщину «списали».

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

«Поскольку женщина жива, то для восстановления ее прав в запись акта гражданского состояния потребовалось внести изменения. Указанная запись препятствовала матери двоих детей реализовать права, гарантированные Конституцией РФ, в том числе право на получение пенсионных выплат», — пояснили в прокуратуре.

Также ведомство проверит сотрудников больницы, которые внесли недостоверные сведения в свидетельство о смерти.

Ранее в Кемеровской области дедушка «воскрес» после того, как его похоронили в закрытом гробу из-за COVID-19.

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