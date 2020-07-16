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Жизнь

В Сибири пенсионера-инвалида с палочкой обвинили в подготовке вооруженного захвата власти

В Омске на 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного завели уголовное дело об экстремизме, пишет «Новая газета».

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Инвалида подозревают в подготовке «вооруженного захвата власти» в России. По словам его родственников, накануне в квартиру пенсионера ворвались спецназовцы.

Силовики обыскали жилье опасного злодея и изъяли компьютер, телефоны, документы. Одновременно прошли обыски у пятерых его сторонников.

Бесхлебный отрицает распад СССР и руководит «исполкомом Совета народных депутатов РСФСР». Уголовное дело возбудили по статье «организации экстремистского сообщества».

11 июля суд отправил пенсионера под домашний арест. Следствие пообещало вскоре «доказательную базу представить».

Барнаул – &quot;столица экстремизма&quot;
Барнаул — «столица экстремизма»

«Вы же видели Владимира Николаевича: он — инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?» — недоумевает Владимир Жигалин, которого в постановлении следствия назвали координатором «экстремистской организации» в пригородном селе Красноярска.

Обыск дома у Жигалина проходил в то же время, что и у Бесхлебного — пришли люди с автоматами, понятые у них были «табельные».

Сторонники Бесхлебного отмечают, что они — «люди мирные, не оппозиция, просто приверженцы СССР».

Также они отмечают, что вернуть СССР им попросту не по силам, даже при очень сильном желании, однако силовики так не считают — шанс хоть и маленький, но есть.

Ранее в Сибири машинист металлургического комбината объявил себя руководителем силовых ведомств и получил срок за экстремизм.

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