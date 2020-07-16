В Сибири пенсионера-инвалида с палочкой обвинили в подготовке вооруженного захвата власти

Инвалида подозревают в подготовке «вооруженного захвата власти» в России. По словам его родственников, накануне в квартиру пенсионера ворвались спецназовцы.

Силовики обыскали жилье опасного злодея и изъяли компьютер, телефоны, документы. Одновременно прошли обыски у пятерых его сторонников.

Бесхлебный отрицает распад СССР и руководит «исполкомом Совета народных депутатов РСФСР». Уголовное дело возбудили по статье «организации экстремистского сообщества».

11 июля суд отправил пенсионера под домашний арест. Следствие пообещало вскоре «доказательную базу представить».

«Вы же видели Владимира Николаевича: он — инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?» — недоумевает Владимир Жигалин, которого в постановлении следствия назвали координатором «экстремистской организации» в пригородном селе Красноярска.