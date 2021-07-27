В Сибири показали, как за 13 лет стабильности сократилось количество медиков и больниц

В Омской области опубликовали неоптимистичные данные об основных показателях здравоохранения региона с 2008 по 2020 год, сообщает Om1.ru .

Согласно информации Омскстата, в области значительно сократилось количество врачей, медперсонала, число медучреждений и больничных коек.

«Число больничных организаций в сумме уменьшилось на 12 — с 94 до 82. Сократилось и количество коек в распоряжении Минздрава: если в 2008 году было 22 356, то на конец 2020 года осталось 15 497», — отмечает издание.

Численность врачей всех специальностей, как и среднего медперсонала, тоже существенно уменьшилась.

За 13 лет в Омской области врачей стало меньше на полторы тысячи — с 11 489 до 9 749. Количество медперсонала сокращается с 2011 года.

Единственный выросший показатель — мощность амбулаторно-поликлинических организаций (посещений в смену).

«В 2008 году приходилось по 47 800 посещений в смену, а на конец 2020 года увеличилось до 52 600», — говорится в данных Омсктата.

Ранее в Красноярске медиков возмутила информация, согласно которой врачи получают 94 тыс. рублей в месяц, а медсестры — 48 тысяч.