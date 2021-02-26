В Сибири ребенок ушел от пьяного отца, несмотря на морозы и в целом патовую ситуацию

В Новокузнецке маленький ребенок ушел от пьяного отца, устав от его пристрастия к алкоголю, и отправился к бабушке в другой район, сообщает « Сибдепо ».

Рано утром 25 февраля в полицию позвонила местная жительница и рассказала, что в автобус зашел маленький мальчик без взрослых.

Пассажиры не оставили ребенка без внимания. В ходе разговора выяснили, что он направляется к бабушке в другой район.

«Накануне произошедшего шестилетний мальчик находился в гостях у своего отца, который сейчас проживет отдельно. В тот вечер мужчина употребил спиртное. Не желая оставаться с нетрезвым родителем, ребенок рано утром отправился на остановку общественного транспорта, чтобы добраться до бабушки», — пояснили в региональном МВД.

Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр — до выяснения всех обстоятельств.

В отношении отца мальчика составили протокол по признакам «неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее на Алтае четырехлетний ребенок пошел искать маму и попался прокурору.