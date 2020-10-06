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Происшествия

На Алтае четырехлетний ребенок пошел искать маму и попался прокурору

Четырехлетнего мальчика обнаружили на окраине села в Шебалинском районе Республики Алтай. Он рассказал, что ищет маму, пишут «Новости Горного Алтая».

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Ребенка заметил сотрудник прокуратуры, проводивший личный прием граждан в этом селе. Возвращаясь с приема, он увидел, что малыш гуляет один на окраине деревни, вдалеке от жилых домов, рядом с проезжей частью.

Ребенок сказал, что ему четыре года, и он отправился искать маму, которая куда-то уехала из дома.

Выяснилось, что мальчик — младший в многодетной семье. Кроме него, есть дети в возрасте 7, 9 и 15 лет. В тот день отец находился на заработках, а мать уехала по делам в другое село. За старшего дома остался подросток. Пока он топил печь, младший надел на себя то, что попалось под руку, и ушел из дома.

Мать, оставившая ребенка фактически без присмотра, нашлась быстро. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Ребенка передали родителям, обследовали условия их проживания. Рассматривается вопрос о постановке семьи на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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