В Сибири росгвардейцы спасли замерзающего мужчину

Как сообщает "Сиб.фм" мужчина замерзал в Новосибирске.

Сотрудники Росгвардии заметили замерзающего мужчину во время патрулирования, он лежал на снегу.

Как выяснилось, у пострадавшего был приступ эпилепсии из-за которого он упал в снег и остался замерзать. Мужчине вызвали скорую помощь, пока врачи ехали к месту вызова, его посадили в экипаж вневедомственной охраны, где он смог прийти в себя и немного отогреться.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина просидел в колодце два дня. Он упал в открытый люк и сломал ногу, поэтому вылезти не мог.

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