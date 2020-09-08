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Жизнь

В Сибири «силовое подразделение» обвинили в оказании интимных услуг

В Красноярском крае полиция возбудила уголовные дела в отношении организатора и участников сообщества, занимавшихся проституцией, сообщает региональное МВД.

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Бороться с интим-группировкой начали в 2018 году, когда провели 16 одновременных обысков в местах сбора людей, занимавшихся проституцией.

«Были обнаружены и изъяты несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, рекламная продукция о предоставлении интим-услуг, а также незарегистрированное оружие», — рассказали в ведомстве.

После задержали организатора нелегального бизнеса. Под его управлением организация делилась на несколько групп — со своей иерархией, распределением ролей и функций.

&quot;Внимание, проститутки&quot;.
«Внимание, проститутки».
опубликовано на artplaneta.ru

«Группы имели имели свои условные названия: „силовое подразделение“, „Приват“, „Тет-а-Тет“. В каждом районе Красноярска находились точки по оказанию интимных услуг», — подчеркнули в МВД.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении 23 человек в возрасте от 28 до 47 лет — по признакам «участия в преступном сообществе».

Главаря обвинили в «организации преступного сообщества», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщали про жителя Рубцовска, который вместе со своим папой организовал интим-бизнес и вовлек в него подростков.

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