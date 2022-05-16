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Жизнь

В Сибири спасли 9-летнюю велосипедистку, упавшую с моста в воду

В Лесосибирске Красноярского края 9-летняя школьница решила проехаться на велосипеде по насыпному мосту и не справилась с управлением.

Велосипед
Велосипед
СС0

Ей помогли два местных жителя и полицейский, сообщается на сайте краевого главка МВД.

Двое местных жителей позвонили в полицию и рассказали, что услышали крики о помощи. Они спустили на воду резиновую лодку и помогли девочке выбраться на берег.

«Прибыв к протоке, полицейский оценил обстановку и обнаружив, что медики еще не прибыли, а состояние девочки могло ухудшиться, принял решение самостоятельно доставить ребенка в больницу», — рассказали в ведомстве.

Благодаря действиям местных жителей и полицейского, инцидент закончился благополучно, пишет Газета.Ru. Девочка чувствует себя хорошо.

Ранее в Барнауле из огня спасли ребенка.

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