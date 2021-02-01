Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 февраля -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Сибири спасли мальчика, застрявшего в капучинаторе

В Кемерове спасли мальчика, палец которого застрял в устройстве для вспенивания молока для приготовления кофе, сообщает «Кузбасс».

Служба спасения. Кемерово.
Служба спасения. Кемерово.
kemrescue.ru.

В диспетчерскую службы позвонили родители 10-летнего мальчика.

«Их сын надел на палец деталь от капучинатора. Прежде чем приступить к работам, врач обезболил палец», — рассказали спасатели.

Специалисты при помощи зонда и нити освободили ребенка из «металлического плена». Палец несколько дней придется обрабатывать мазью.

Всего с начала 2021 года кемеровские спасатели оказали помощь восьми детям. К примеру, накануне двухлетняя девочка решила пошутить над бабушкой.

Пенсионерка на несколько минут вышла на лестничную площадку, в это время внучка закрыла дверь. Спасателям пришлось «выламывать» дверь.

Бабушка настолько испугалась за внучку, что некоторое время не могла прийти в себя и пила успокоительные лекарства.

Ранее в Кузбассе двухлетняя дочка закрыла маму на балконе с постиранным бельем, и она едва не замерзла.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость