В Сибири спасли мальчика, застрявшего в капучинаторе

В Кемерове спасли мальчика, палец которого застрял в устройстве для вспенивания молока для приготовления кофе, сообщает « Кузбасс ».

В диспетчерскую службы позвонили родители 10-летнего мальчика.

«Их сын надел на палец деталь от капучинатора. Прежде чем приступить к работам, врач обезболил палец», — рассказали спасатели.

Специалисты при помощи зонда и нити освободили ребенка из «металлического плена». Палец несколько дней придется обрабатывать мазью.

Всего с начала 2021 года кемеровские спасатели оказали помощь восьми детям. К примеру, накануне двухлетняя девочка решила пошутить над бабушкой.

Пенсионерка на несколько минут вышла на лестничную площадку, в это время внучка закрыла дверь. Спасателям пришлось «выламывать» дверь.

Бабушка настолько испугалась за внучку, что некоторое время не могла прийти в себя и пила успокоительные лекарства.

Ранее в Кузбассе двухлетняя дочка закрыла маму на балконе с постиранным бельем, и она едва не замерзла.